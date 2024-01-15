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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنهاء كافة الإستعدادات والجاهزية لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، مؤكدا نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023_2024 وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال إن الإمتحانات ستنطلق غدا الثلاثاء، وسط وضع خطة امنية من جانب أمن الوادى الجديد، لتأمين ومتابعة إجراءات نقل الصناديق لمقار التوزيع بأرجاء المحافظة ونقل استمارات الإجابة، مع إستمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية لسير الإمتحانات والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

الوادي الجديد تنهي استعدادتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. غدا

إجراءات أمنية مشددة الادارات استعدادت ارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادي الخاصة بأمتحانات الشهادة الاعدادية ل وزارة التربية والتعليم فصل الدراسى الأول

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