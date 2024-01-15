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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم صاروخي يستهدف سفينة شحن أمريكية قرب عدن اليمنية

أرشيفية
أرشيفية

قالت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري”، اليوم الإثنين، إن سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال ومملوكة لـ الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بصاروخ بالقرب من عدن اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن أنها تلقت بلاغًا عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم على بٌعد 95 ميلا بحريا من سواحل عدن اليمنية.

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قبالة سواحل عدن

مصادر: وزير الخارجية التركي طلب من نظيره البريطاني خفض التوتر بخليج عدن

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن قيادي حوثي، قوله إن جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة لإسرائيل.

الولايات المتحدة عدن أمبري

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