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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قبالة سواحل عدن

بريطانيا تعلن عن
بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قبالة سواحل عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن أنها تلقت بلاغًا عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم على بٌعد 95 ميلا بحريا من سواحل عدن اليمنية.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن قيادي حوثي، قوله إن جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة لإسرائيل.

وتوعد القيادي بمواصلة الهجمات على سفن إسرائيل والمتجهة لها في البحر الأحمر، مؤكدًا أن موقف الحوثيين من الحرب في غزة لم يتغير ولن يتغير بعد الضربات التي قادتها أمريكا.

وأشار  "لا نرغب في التصعيد ونأسف للوجود العسكري الأمريكي والبريطاني بالبحر الأحمر".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين، في اليمن، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفناً حربية وغواصات، وذلك لإضعاف "قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر"، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وفجر السبت، استهدفت الولايات المتحدة مجددًا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب "موقعاً للرادار في اليمن".

وأتت الضربات الأمريكية والبريطانية ردًا على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية، واستهدفت سفنا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال الحوثيون، مساء الأحد، إن غارات أمريكية بريطانية جديدة، استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ مسؤولاً أمريكيًا نفى الأمر.

هجمات الحوثيين الحوثيين

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