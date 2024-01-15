عايزينه مسيحى.. مصير كريم التائه بين الاديان يحدده مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التى تطالب بتحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، والتي حملت رقم 12864، والتي طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير دياناته من الإسلام إلى المسيحية، للحكم لجلسه 22 يناير .

الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، اختصمت وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.