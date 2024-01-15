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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صناعة النواب تفتح ملف تأخر تفعيل منظومة الشباك الواحد

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن تأخر تفعيل منظومة الشباك الواحد عند تأسيس الشركات، فضلاً عن الحاجة لتسهيلات بنكية في التعامل مع المستثمرين والحصول على القروض لتنفيذ المشروعات، وطلب آخر بشأن المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية والعاملين بهذا القطاع الضخم منها استيفاء التراخيص والسجل الصناعي، وضخ الأموال من البنوك بفائدة عالية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وكذلك بخصوص أوضاع المصانع والمستثمرين بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية والمعوقات التي تواجه هذه المصانع.

 عصب الاقتصاد الوطني

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، أن الصناعة لها أهمية كبيرة، فهي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هناك إشكاليات تتعلق بالحصول على التراخيص، مؤكدا أن هناك تسهيلات تشريعية كبيرة، إلا أن هناك إشكالية في التطبيق على أرض الواقع.

أوصى محمد السلاب، بضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية، بالتنسيق مع الحماية المدنية، ووزارة البيئة من أجلالتسهيل في الاشتراطات البيئية والحماية المدنية.

وشدد النائب على ضرورة تطبيق الحوافز الواردة في قانون الاستثمار من أجل دعم الصناعة الوطنية.

من جانبه أكد النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، أن هناك  مشكلة خاصة بالتقنين في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، حيث تم التوافق أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بعمليات تسعير التقنين بعيدا عن المحافظة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأكد ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن  مشاكل المستثمرين كصناعة وبعض المشكلات الإدارية ليست مسئولة الهيئة فيما يتعلق بالإدارة والترفيق، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء جمعية المستثمرين في برج العرب وأغلب المشاكل متعلقة بالترخيص والسجل الصناعي.

وبشأن منطقة مرغم، أشار إلى أنها تتبع محافظة الإسكندرية فيما يتعلق بملف التقنين، ولا علاقة لهيئة التنمية الصناعية بها.
وأعلن محمد السلاب، أنه سيتم عقد مناقشات موسعة في الفترة المقبلة لحل مشكلات المناطق الصناعية في محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن مدينة برج العرب تحولت لمدينة أشباح بسبب مشكلات المصانع مما اضطر لإغلاقها على خلفية المديونيات، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع المستثمرين والمصنعين لمعرفة المشكلات ومن ثم وضع الحلول اللازمة لها.

ولفت إلى تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية، للتعرف على مشكلات المناطق الصناعية وفي مقدمتها برج العرب ومرغم.

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