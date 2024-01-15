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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

اعتباراً من الشهر الحالي| تعرف على تفاصيل زيادة الكهرباء.. وهذه أسعار الشرائح الجديدة

ارتفاع أسعار الكهرباء
ارتفاع أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء.. أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء أقر الخطة الكاملة للتعديلات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء 2024 والتي من المقرر أن يتم العمل بها اعتبارًا من شهر يناير الجاري، وحتى نهاية يونيو القادم.

ويأتي تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء، عقب تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ شهر يوليو الماضي في عام 2022، وتشمل الزيادة الجديدة رفع أسعار 4 شرائح بحد أقصى 22 قرشًا للكيلو وات، وإليكم في التقرير التالي تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء.

زيادة أسعار الكهرباء

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشًا، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشًا، وذلك وفقًا لتسعير سابق لسعر الدولار وهو 18 جنيهًا.

وعقب رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جدًا.

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