نصر علام عن السد العالي: حمى مصر من الفيضانات وزاد الرقعة الزراعية

علق محمد نصر علام وزير الري الأسبق، على ذكرى افتتاح السد العالي، وكشف مدى أهميته لمصر وللزراعة.

وقال محمد نصر علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" عند الحديث عن السد العالي نتذكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي اتخذ قرار بناء السد العالي ".

وأضاف محمد نصر علام :"السد العالي أدى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر على مر السنوات الماضية وحتى الآن ".

وتابع محمد نصر علام :" السد العالي مكنا من زراعة الفدان أكثر من مرة في العام وبالتالي يسهم ذلك في زيادة إنتاجية الفدان ".

ولفت محمد نصر علام :" السد العالي يسهم في توليد وإنتاج الكهرباء وتسبب في نقلة صناعية كبرى"، مضيفا:" السد العالي حمى مصر من الفيضانات التي كانت تحدث في سنوات الفيضان المرتفعة ".

وتابع محمد نصر علام :" وزارة الري تقوم بمجهودات كبيرة لتقليل أي نتائج سلبية من وراء ملء سد النهضة".