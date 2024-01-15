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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إنشاء مركز تدريب دولي مشترك للكوادر الأفريقية والشرق أوسطية بمعهد علوم البحار

السكرتير العام للسلطة
السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار

وصل الى القاهرة مايكل لودج السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة لإجراء مباحثات مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وإنشاء مركز للتدريب المشترك بهدف تعزيز وتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرح الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد بأن إنشاء مركز التدريب والبحوث المشترك بفرع المعهد بالإسكندرية بالتنسيق مع السلطة الدولية لقاع البحار لدعم قيامها بمسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق ببناء القدرات والبحث العلمي البحري والتعاون الدولي. والتعاون لتطوير التكنولوجيا الاستكشافات البحرية للثروات المعدنية، وكذلك تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأضاف أن إنشاء المركز يساعد على إجراء برامج بحثية تعاونية تتعلق بأحدث التطورات والاتجاهات المتعلقة بعلوم البحار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالبحث العلمي البحري في المنطقة.

وتكمن أهمية المركز المشترك للتدريب والبحوث في تعزيز فرص وبرامج التدريب وبناء القدرات المعدة لمواطني الدول النامية في الأنشطة المتعلقة بقاع البحار وتحفيز وتعزيز إجراء البحوث العلمية البحرية في الدول النامية.

ويعكس إختيار مصر لإستضافة هذا المركز دورها المحورى وريادتها في مجال علوم البحار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقية حيث أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد يعد أقدم المعاهد المتخصصة بمجال علوم البحار في المنطقة حيث أنه قد أنشى منذ 105 سنه.

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Jobs Education البحوث العلمية البحار والمصايد التوجهات الاستراتيجية المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد خطة التنمية المستدامة

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