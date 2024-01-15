عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيكل يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من تسليم الشهادات
جانب من تسليم الشهادات

شارك اللواء مهندس/رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد ،وذلك يوم الإثنين الموافق 15/1/2024 .

يأتي ذلك في إطار المشاركة، والتعاون بين جميع المؤسسات، وخاصة المجتمع المدني،و الذي من شأنه القضاء على الأمية ؛وذلك للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده ؛ للارتقاء بالمواطن المصري طبقا لرؤية القيادة السياسية.

 قدم هيكل التهاني بمناسبة العام الميلادى الجديد،و للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولي عز وجل أن يمن علي مصر والمصريين بالأمن والأمان، وأن يكون عام رخاء ونماء تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنين  التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد أعانه الله وسدد خطاه . 


وأكد هيكل أن التعليم حق للجميع، وهو السبيل إلى إطلاق الطاقات الإبداعية للمواطنين، والأميّة خطر على التنميّة الاقتصادية،والاجتماعيّة، وعلى تطور مصرنا الغالية.


وأضاف هيكل بأن الأمية  تشكل واحداً من أهم التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية الشاملة ، كما أنها تجعل مواطنينا أكثر عرضة للجنوح نحو العنف والإرهاب، وكافة المشكلات الاجتماعية.
وأوضح هيكل بأن عمال مصر لهم تاريخ مشرف من الجهاد والعمل والنضال، فبسواعدهم كان العبور العظيم، وبسواعدهم كان البناء، وبسواعدهم كانت التنمية ، و يستمر هذا الدور الوطني، ليدعم جهود القيادة السياسية، ليحيا المواطن المصري حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمصرنا الغالية لتحقيق الريادة والتنافسية الاقتصادية والعالمية .

 
وأكد هيكل بأن الهيئة العامة لتعليم الكبار تثمن وتدعم كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في كافة قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع مؤسسات بلا أمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.


وتأتى مؤسسة  الدكتور فاروق الباز كأحد أهم الجهات الشريكة العاملةؤ والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية عدد ( 57 ) من العاملين بشركة شركة رواد الهندسة الحديثة، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني واعلانها خالية من الأمية . 

 
وأضاف هيكل بأنه استكمالا لأعياد مصر وأفراحها في هذه الأيام المباركة، نتشرف اليوم بتواجدنا في هذه الاحتفالية لنتفاخر بتحقيق هذا الحلم، فتحية إجلال وتقدير لفريق عمل مؤسسة فاروق الباز،بشركة رواد للهندسة الحديثة، ولكل عامل شريف ألتحق بفصول محو الأمية وأعطي من وقته وجهده ليرتقي بنفسه ومؤسسته ليساهم مساهمة بناءة لتحقيق التنمية الحقيقية لمجتمعه ووطنه. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق

الإسبانية أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2023

تعرف على الوظائف المتاحة بمسابقة وزارة العدل 2024 وكيفية التقديم

متحدث التعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب مرض "الجدري المائي"

متحدث التعليم: انتهينا من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ