هيكل يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك اللواء مهندس/رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد ،وذلك يوم الإثنين الموافق 15/1/2024 .

يأتي ذلك في إطار المشاركة، والتعاون بين جميع المؤسسات، وخاصة المجتمع المدني،و الذي من شأنه القضاء على الأمية ؛وذلك للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده ؛ للارتقاء بالمواطن المصري طبقا لرؤية القيادة السياسية.

قدم هيكل التهاني بمناسبة العام الميلادى الجديد،و للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولي عز وجل أن يمن علي مصر والمصريين بالأمن والأمان، وأن يكون عام رخاء ونماء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنين التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد أعانه الله وسدد خطاه .



وأكد هيكل أن التعليم حق للجميع، وهو السبيل إلى إطلاق الطاقات الإبداعية للمواطنين، والأميّة خطر على التنميّة الاقتصادية،والاجتماعيّة، وعلى تطور مصرنا الغالية.



وأضاف هيكل بأن الأمية تشكل واحداً من أهم التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية الشاملة ، كما أنها تجعل مواطنينا أكثر عرضة للجنوح نحو العنف والإرهاب، وكافة المشكلات الاجتماعية.

وأوضح هيكل بأن عمال مصر لهم تاريخ مشرف من الجهاد والعمل والنضال، فبسواعدهم كان العبور العظيم، وبسواعدهم كان البناء، وبسواعدهم كانت التنمية ، و يستمر هذا الدور الوطني، ليدعم جهود القيادة السياسية، ليحيا المواطن المصري حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمصرنا الغالية لتحقيق الريادة والتنافسية الاقتصادية والعالمية .



وأكد هيكل بأن الهيئة العامة لتعليم الكبار تثمن وتدعم كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في كافة قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع مؤسسات بلا أمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.



وتأتى مؤسسة الدكتور فاروق الباز كأحد أهم الجهات الشريكة العاملةؤ والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية عدد ( 57 ) من العاملين بشركة شركة رواد الهندسة الحديثة، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني واعلانها خالية من الأمية .



وأضاف هيكل بأنه استكمالا لأعياد مصر وأفراحها في هذه الأيام المباركة، نتشرف اليوم بتواجدنا في هذه الاحتفالية لنتفاخر بتحقيق هذا الحلم، فتحية إجلال وتقدير لفريق عمل مؤسسة فاروق الباز،بشركة رواد للهندسة الحديثة، ولكل عامل شريف ألتحق بفصول محو الأمية وأعطي من وقته وجهده ليرتقي بنفسه ومؤسسته ليساهم مساهمة بناءة لتحقيق التنمية الحقيقية لمجتمعه ووطنه.

