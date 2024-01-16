الاحتياطي يكفي لـ«يوليو».. التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر خام مستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد .

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

وأشارت إلى أن هناك كميات تم التعاقد عليها سابقا، وهي 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية، و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، و50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو 2024.

ونوهت بأن إنتاج السكر من قصب السكر، بدأ اعتبارا من بداية شهر يناير 2024، على أن يبدأ إنتاج السكر من شركات بنجر السكر، اعتبارا من شهر مارس 2024.