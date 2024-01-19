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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة مغرية .. سعر Iphone 14 Plus في قطر

iphone 14 Plus
iphone 14 Plus

يقدم لك جوال آيفون 14 بلس شاشة بحجم كبير تعطيك تجربة مشاهدة مميزة، بالإضافة لبطارية ضخمة تعطيم الوقت الكافي من الإستخدام.

وصلت أسعار جوال iphone 14 Plus سعة 128 جيجابايت مقابل 2799 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3249 ريال، وسعة 512 جيجابايت بـ 3899 ريالا.

يأتى جوال iphone 14 Plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10 و Dolby Vision، بمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، ومحمية بطبقة سيراميك مضاعفة ضد الخدش، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

 

iphone 14 Plus

يطرح جوال iphone 14 Plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

جاء جوال iphone 14 Plus بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 14 Plus

يقدم جوال iphone 14 Plus بطارية سعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 14 Plus فى 5 ألوان وهي: الأسود، والبنفسجي الفاتح، والأزرق الفاتح، والأحمر، والأبيض.

آيفون 14 بلس iPhone قطر جوال آيفون

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