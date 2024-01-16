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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمره 18 عاما.. أكبر كرسي في العالم بأنامل ذهبية لأبناء دمياط |شاهد

أضخم كرسي
أضخم كرسي

عند دخولك لمدينة دمياط من الطريق الدولي،  ستجد على طريق شطا_ دمياط، كرسيا ضخما يخطف الأنظار إليه، البعض يتوقف بجانبه لالتقاط الصور التذكارية.

أطول كرسي للترويج للأثاث الدمياطى

أطول كرسي في العالم يوجد بمحافظة دمياط لدى إحدى شركات صناعة الأثاث بدمياط، العرض من صنعه الترويج للأثاث الدمياطي بالكثير من دول العالم من خلال المعارض الدولية.

طوله ٤ أمتار وعمره ١٨ عاما

يقول السيد عسل احد مالكي الكرسي، إن الكرسي يبلغ طوله ٤ أمتار وعمره تعدى 18 عاما، وكان الغرض من صنعه الترويج لأثاث دمياط من خلال المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر ميلانو بريطانيا.

٢٥ صانعا شارك في تصنيعه

وتابع أنه قد شارك في صنع الكرسي ما يقرب من ٢٥ صانعا دمياطيًا ويتم ترميمه سنويا للمشاركة في المحافل الدولية والمعارض.

أشار إلى أن الكرسي غير معروض للبيع وإنما هو للتسويق والترويج للمنتجات المصرية من الأثاث الدمياطى.

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