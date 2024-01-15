الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تكشف تفاصيل قضية اختلاس بالأوقاف

أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية اختلاس بوزارة الأوقاف متهم فيها عامل مسجد الصـفا التابع لهيئة الأوقاف.

شهد مدير إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أنه بمناسبة أعمال تطوير وتوسعة الطريق أصـدرت وزارة الأوقاف قرارا بإحلال وتجديد مسجد ما تطلب تكليف أحد مفتشى المخازن بجرد العهدة الخاصة بالمسجد قبيل نقلها، ونظرا لتعذر توفير مكان لتخزين العهدة فقد عهد إلى المتهم بتولي مسئولية تخزينها بأحد المخازن الخاصـة القريبة من المسجد والذي بالانتقال إليه فيما بعد لاستلام العهدة تعذر الوصول إليها وقد قدرت قيمتها بمبلغ ٢٠٢.٤٩٥ ألف جنيه "مئتان واثنان ألف وأربعمائة وخمس وتسعون جنيها

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما من، الأمناء على الودائع "عامل مسجد الصـفا التابع لهيئة الأوقاف" اختلس منقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس تجهيزات مسجد الصفا التابع لهيئة الأوقاف والمقدرة قيمتها بمبلغ مئتان واثنان ألف وأربعمائة وخمس وتسعون جنيها والمسلمة إليه كعهدة شـخصـية بسبب وظيفته للمحافظة عليها تمهيدا لنقلها لأحد المخازن التابعة لجهة عمله، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات .