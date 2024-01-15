عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تكشف تفاصيل قضية اختلاس بالأوقاف

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية اختلاس بوزارة الأوقاف متهم فيها عامل مسجد الصـفا التابع لهيئة الأوقاف.

شهد مدير إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أنه بمناسبة أعمال تطوير وتوسعة الطريق أصـدرت وزارة الأوقاف قرارا بإحلال وتجديد مسجد ما تطلب تكليف أحد مفتشى المخازن بجرد العهدة الخاصة بالمسجد قبيل نقلها، ونظرا لتعذر توفير مكان لتخزين العهدة فقد عهد إلى المتهم بتولي مسئولية تخزينها بأحد المخازن الخاصـة القريبة من المسجد والذي بالانتقال إليه فيما بعد لاستلام العهدة تعذر الوصول إليها وقد قدرت قيمتها بمبلغ ٢٠٢.٤٩٥ ألف جنيه "مئتان واثنان ألف وأربعمائة وخمس وتسعون جنيها

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما من، الأمناء على الودائع "عامل مسجد الصـفا التابع لهيئة الأوقاف" اختلس منقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس تجهيزات مسجد الصفا التابع لهيئة الأوقاف والمقدرة قيمتها بمبلغ مئتان واثنان ألف وأربعمائة وخمس وتسعون جنيها والمسلمة إليه كعهدة شـخصـية بسبب وظيفته للمحافظة عليها تمهيدا لنقلها لأحد المخازن التابعة لجهة عمله، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر يستعد لمباراة غانا في أمم أفريقيا

كلمة قوية للنائب محمد أبو العينين: الاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير الحل الحقيقي

بيان عاجل من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

الحرس الثوري الإيراني يتبني استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ