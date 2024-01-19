عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر Iphone 14 في الكويت

آيفون 14
آيفون 14

يتيح لك جوال آيفون 14 المميز من علامة آبل الأمريكية تجربة مميزة تجمع بين المواصفات القوية والسعر المعقول، مما يجعله خياراً مناسباً.

بلغت أسعار جوال آيفون 14 سعة 128 جيجابايت مقابل 215 ديناراً كويتياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 249 ديناراً، وسعة 512 جيجابايت بـ 279 ديناراً.

يأتى جوال iphone 14 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

 

 

آيفون 14

يطرح جوال آيفون 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

جاء جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

آيفون 14

يحتوى جوال آيفون 14 على بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك شراء جوال آيفون 14 في 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون آبل آيفون 14 iPhone 14 iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

موضوعات متعلقة

أسعار Iphone 12 في قطر

سعر لن يتكرر.. سعر Iphone 11 في الإمارات

سعر Iphone 15 Pro Max في قطر.. أقوى آيفون في العالم

سعر Iphone 15 Pro في السعودية.. أذكي آيفون في العالم

حجم كبير.. سعر Iphone 15 في الكويت

سعر Iphone 15 في السعودية.. أحدث آيفون

وفر الكثير.. سعر Iphone 14 Pro Max في الكويت

لازال الأنجح.. سعر Iphone 14 Pro في الإمارات

ترشيحاتنا

الأمل موجود.. ما سيناريوهات تأهل مصر من دور المجموعات بأمم أفريقيا؟

طرح تذكرة موحدة تمكنك استقلال القطار والمترو والأتوبيس| تفاصيل

5 حقائق غريبة عن الحضارة المصرية القديمة.. اللغز في رقم 3

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثيين لسفينة شحن بخليج عدن

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024.. كم وصل عيار 21

عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة الذرة

دمية تسخر من أطفال غزة .. ما قصتها؟

بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

بفستان قصير..دينا تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ