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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل تارت الكنافة بالجبنة

كنافة بالجبنة
كنافة بالجبنة

إذا كنتِ من محبي الحلويات، فيمكنك تقديم تارت الكنافة بالجبن من الحلويات اللذيذة التي يمكنك  تحضيرها لأسرتك وأطفالك وتتميز بوصفة  الأعياد والمناسبات بمكونات سهلة وبسيطة، وفيما يلي خطوات عمل تارت الكنافة بالجبنة.

طريقة عمل تارت الكنافة بالجبن:
المقادير:

‏-  ½ كيلو كنافة شعر
‏-  1/3 كوب زبدة مذاوبة
‏-  2 ملقة كبيرة سكر بوردة
مقادير الحشو
‏-  900 جرام جبن كريمي
‏-  1 كوب سكر
‏-  1 كوب فستق مطحون
‏-  3 بيض كبير
‏-  2 معلقة صغيرة عصير ليمون
‏-  1 معلقة صغيرة ماء زهر

 

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طريقة التحضير:

في صينية، تفتت الكنافة ثم تخلط مع الزبدة والسكر البودرة.

تدخل صينية الكنافة إلى فرن ساخن لعشر دقائق حتى تتحمص، وتكتسب اللون الذهبي الفاتح. ثم، تترك لتبرد تمامًا.

يضاف كل من الكنافة والفستق إلى وعاء الخلاط الكهربائي يضرب جيداً.

يوزع خليط الكنافة مع الفستق في قوالب صغيرة فردية، مع الضغط على كل منها، حتى يملأ خليط الكنافة ثلث كل قالب وتحفظ القوالب في الثلاجة لساعة.

للحشو: في وعاء كبير، يخفق الجبن الكريمي، بوساطة شريط الخلاط الكهربائي. وفي وعاء آخر، يخفق البيض الذي يضاف دفعة واحدة، مع السكر، بوساطة الخلاط الكهربائي.

ثم، يضاف عصير الليمون وماء الزهر، مع الاستمرار في الخفق، ويضاف الجبن الكريمي المخفوق إلى خليط البيض والسكر، مع التقليب، بوساطة ملعقة خشب، ويسكب خليط الحشو في قوالب الكنافة.

ترص القوالب في صينية عميقة، ويضاف الماء المغلي حتى يغطي منتصف القوالب، وتدخل الصينية إلى فرن ساخن على حرارة 150 درجة مئوية، لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج.

 تترك القوالب في الفرن، ثم تترك القوالب لتبرد تمامًا، فتزين بالقشدة الجاهزة والفستق.

كنافة كنافة بالجبنة تارت الكنافة تارت كنافة بالجبن

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