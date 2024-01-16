عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب عشرات السجناء من سجن الإكوادور وسط استمرار العمليات العسكرية

صدى البلد

قالت وكالة السجون الوطنية الإكوادورية، إن 43 سجينا ما زالوا مطلقي السراح بعد هروبهم من سجن في شمال الإكوادور، بينما واصلت قوات الأمن عملياتها في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما الأسبوع الماضي، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وصنف 22 جماعة إجرامية على أنها إرهابية.

ويبدو أن الانفجار الأخير لأعمال العنف ــ بما في ذلك اقتحام مسلحين لبث إخباري تلفزيوني مباشر، والانفجارات في العديد من المدن واختطاف ضباط الشرطة ــ كان بمثابة استجابة لخطط نوبوا لمعالجة الأزمة الأمنية الخطيرة في الإكوادور.

ويتواجد أفراد من الشرطة والجيش في السجون في جميع أنحاء الإكوادور بعد إطلاق سراح حوالي 200 من الحراس والمسؤولين الإداريين المختطفين من سبعة سجون على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المعهد الوطني للحسابات الإكوادورية في بيان يوم الاثنين إن السجناء فروا من سجن في مدينة إزميرالداس القريبة من الحدود مع كولومبيا، بعد أن أجرى نحو 2000 فرد من قوات الأمن الإكوادورية عملية تفتيش في السجن يوم الأحد.

وأضاف البيان أنه 'ونتيجة لهذا التفتيش تم اكتشاف فرار 48 شخصا من النزلاء'، لافتا إلى أنه تم القبض على خمسة سجناء من جديد.

وأضاف التحالف أن قوات الأمن علمت أيضا بوفاة أحد السجناء في السجن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 1500 شخص ونفذت 41 عملية ضد الجماعات الإرهابية، بحسب الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان منفصل إن العمليات ستستمر في جميع أنحاء الإكوادور هذا الأسبوع.

وقالت الحكومة: 'الهدف المعلن واضح: التعامل مع أولئك الذين أرهبوا وأساءوا إلى المواطنين'.

ووعد نوبوا، الذي انتخب العام الماضي على أساس تعهدات باستعادة الأمن، بإبقاء زعماء العصابات مسجونين في سجون جديدة شديدة الحراسة، من بين إجراءات أخرى.

أعمال العنف الاكوادور العمليات العسكرية الشرطة والجيش حالة الطوارئ زعماء العصابات علان حالة الطوارئ عشرات السجناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

إمبراطور الذهب| من هو المتسبب الرئيسي في غلاء أسعاره؟.. «لقوا معاه 160 كيلو»

القوات المصرية تحبط تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل وتضبط 6 مهربين

لجأت لعملة دولة عربية.. مفاجأة في روسيا بعد التخلي عن الدولار الأمريكي

مفاجأة| رحيل ثلاثي نادي زد عن الفريق

موضوعات متعلقة

إصابة جندية إسرائيلية بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين على الحدود المصرية

مقـ.تل 4 مدنيين وإصابة 5 في هجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل

مسئولان أمريكيان: لم نرصد استهداف أي منشآت تابعة لنا أو خسائر في أربيل

دوي 4 انفجارات في مدينة حلب السورية

جيش الاحتلال يطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحين على الحدود المصرية

عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل إلى طبيعتها

كوريا الشمالية تعلن إغلاق وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع جارتها الجنوبية

الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي بإقليم كردستان العراق

ترشيحاتنا

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

رياح محملة بالرمال وأجواء شديد البرودة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة

الأمين العام للطفولة والأمومة لصدى البلد: مصر اتخذت تدابير خاصة بحماية الأطفال

حكم الجمع بين نيتين صوم رجب والقضاء.. أزهري يرد

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية

نمر يطارد إماراتيا داخل منزله في دبي| فيديو

أبرزهن سيلينا جوميز وجيسيكا تشاستين.. إطلالات جريئة للنجمات بحفل Emmy Awards| صور

امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها بأستراليا

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ