دوي 4 انفجارات في مدينة حلب السورية

أعلنت صحيفة "الوطن" السورية فجر اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي 4 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا.

وأشارت إذاعة "شام إف إم" إلى أن الانفجارات وقعت في الأطراف الجنوبية الشرقية من المدينة ويجري التأكد منها.

وأكدت صحيفة "الوطن" أن مطار حلب الدولي يعمل كالمعتاد ولم يتعرض لأي عدوان.

ويذكر أنه منذ بداية العام الجاري، قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتعطيل المطار الدولي في العاصمة السورية مرتين وفي حلب ثلاث مرات، ونتيجة لذلك تم نقل إمدادات المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي مؤقتا للسكان المتضررين من زلزال 6 فبراير 2023، إلى مطار اللاذقية.