بيان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن مباحثات عبداللهيان ولافروف الهاتفية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف هاتفيا اليوم الاثنين.

وقالت الخارجية الإيراني في بيان لها، إن عبد اللهيان أكد للافروف أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر يزيدان التوتر.

وأضاف بيان الخارجية الإيرانية، أن عبد اللهيان أكد للافروف أيضا، أن واشنطن تسعى لعسكرة البحر الأحمر ما سيعمق الأزمة في المنطقة.

ووفقا للبيان، أكد وزير الخارجية الإيراني لنظيره الروسي أن الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد مليشيات الحوثي في اليمن تعتبر "خطأ استراتيجيا".

وفي وقت سابق، أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الضربات الجوية الأمريكية على اليمن، قائلا إن الهجمات كشفت عما أسماه "الطبيعة العدوانية الحقيقية" للولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد رئيسي، في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي في اليمن، مهدي الماشا، أن دعم الفلسطينيين العزل هو الموقف المبدئي لـ إيران.