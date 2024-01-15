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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مأساة حقيقية.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 120 شخصا

الصحفيين في غزة
الصحفيين في غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، إن عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء أداء عملهم في قطاع غزة بسبب قصف الاحتلال الإٍسرائيلي المستمر، اقترب من 120 صحفيا.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الصحفيين "الذين قتلوا في قصف الجيش الإسرائيلي لـ غزة وصل إلى 118".

وفي وقت سابق، قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن ما يحدث في قطاع غزة مجزرة جماعية، والصحفيون يواجهون مأساة حقيقية حيث إنه يوجد أكثر من 1200 صحفي بلا مأوى، فضلا عن 2 من الصحفيين مصيرهم مجهولا.

وأضاف  أبو بكر أن هناك أكثر من 56 صحفيا معتقلا في الأراضي الفلسطينية منها في قطاع غزة، ويوجد حرب شاملة ضد الإعلام وكل من يعمل في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه استشهد أيضا مصور قناة الغد في شمال قطاع غزة بعد قصفه بطائرة استطلاع بصاروخ وأدى لاستشهاده هو وشقيقه في القطاع، وسط صمت واضح من العالم، لافتا إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين وصلوا لـ 112 صحفيا خلال 100 يوم من العدوان من الكيان الصهيوني.

وأوضح نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه يوجد أكثر من 100 ألف ما بين جريح وشهيد، وأكثر من 31 ألف مفقود تحت الركام، منهم آلاف من استشهدوا تحت الأنقاض ولازالوا لم يخرجوا حتى الآن من تحت الأنقاض، وقوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض انتشال الجثث من تحت المباني من خلال القصف المستمر لكل من يقترب من الأمر. 

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