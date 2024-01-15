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رئيس التحرير
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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عدوانه تجاه أهالي غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عدوانه تجاه أهالي قطاع غزة، وتتواصل الغارات على القطاع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه لغربه، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية الآخيرة استهدفت عددا من المنازل في حيي الزيتون والصبرة داخل مدينة غزة، والتي أودت باستشهاد نحو 32 مواطنا فلسطينيا.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عددا من النازحين من خلال تدمير المنازل فوق رؤوسهم، مشيرا إلى أن القصف استمر في المحافظة الوسطي، واستهدف منازل وممتلكات المواطنين فضلا عن المنشآت بالمحافظة، إضافة إلى القصف بالدبابات والأليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عددا من عمليات التفجير داخل قرية المصدر قبل قليل، وتقع تلك القرية في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى ، مؤكدا على دمار تلك المنطقة بالكامل، لافتا إلى استمرار إطلاق الطائرات المسيرة للرصاص بشكل مباشر على المواطنين، والتي تجوب سماء المحافظة الوسطى.
 

بشير جبر القاهرة الإخبارية رفح الاحتلال الاسرائيلي رفح الفلسطينية

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