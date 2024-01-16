عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولان أمريكيان: لم نرصد استهداف أي منشآت تابعة لنا أو خسائر في أربيل

مطار اربيل
مطار اربيل

أعلن مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز بأنه لم تستهدف أي منشآت أمريكية في أربيل ولم تقع اي خسائر.

يأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

وذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا بسماع أكثر من 15 انفجارا يشتبه في أنها لطائرات مسيرة.

أربيل العراق استخبارات إقليم كردستان العراق الحرس الثوري الإيراني الكيان الصهيونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

موضوعات متعلقة

دوي 4 انفجارات في مدينة حلب السورية

جيش الاحتلال يطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحين على الحدود المصرية

عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل إلى طبيعتها

كوريا الشمالية تعلن إغلاق وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع جارتها الجنوبية

الحرس الثوري الإيراني يقصف بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي بإقليم كردستان العراق

ادعى الاحتلال السيطرة عليها.. رشقات صاروخية من شمال غزة على سديروت

بيان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن مباحثات عبداللهيان ولافروف الهاتفية

مأساة حقيقية.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 120 شخصا

ترشيحاتنا

حماس: مصر لها دور كبير في تقديم المساعدات لقطاع غزة

5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

مقـ.تل 4 مدنيين وإصابة 5 في هجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل

مسئولان أمريكيان: لم نرصد استهداف أي منشآت تابعة لنا أو خسائر في أربيل

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

قيادي بحركة حماس: نريد انسحاب كامل لقوات الاحتلال إلى خارج قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات نجوم ونجمات الدراما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards

ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا.. تفاصيل

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ