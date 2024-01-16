مسئولان أمريكيان: لم نرصد استهداف أي منشآت تابعة لنا أو خسائر في أربيل

أعلن مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز بأنه لم تستهدف أي منشآت أمريكية في أربيل ولم تقع اي خسائر.

يأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

وذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا بسماع أكثر من 15 انفجارا يشتبه في أنها لطائرات مسيرة.