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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر معقول جدا.. أفضل موبايل أوبو في البطارية للشباب والفئة المتوسطة

هاتف أوبو Oppo A78
هاتف أوبو Oppo A78 4G

يوفر هاتف Oppo A78 من أوبو عمر بطارية ممتاز حيث يحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 33 وات، وتدعي أوبو أن عمر البطارية يدوم حتى 447 ساعة، مع وقت شحن يصل إلى 63 دقيقة، كما أنها قادرة على توفير يوم كامل من الاستخدام بشحنة واحدة.

 

سعر هاتف أوبو Oppo A78 4G 

ويبدأ سعر هاتف أوبو  Oppo A78 في السوق المصري من حوالي 9 آلاف و 777 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف أوبو Oppo A78 4G

وحصل على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.56 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع تصميم أنيق وحديث. 

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 2 ميجابكسل، و وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، كما تتميز الكاميرا بالتقاط صور ومقاطع فيديو جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة. 

 

ويعمل بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة تصل إلى 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.1 بسعة تصل إلى 128 جيجابايت.  

 

كما يتميز الهاتف بألوان الأسود والأزرق مع إطار من الألومنيوم والزجاج، مع سمك يبلغ 7.6 ملم ووزن 180 جرامًا.

 

 

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