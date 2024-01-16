احذر من مخاطر تجلط الدم

تجلط الدم هو عملية تكوّن تجلط داخل الأوعية الدموية، ويمكن أن يكون له مخاطر خطيرة، وإليك بعض المخاطر المرتبطة بتجلط الدم، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

مخاطر تجلط الدم

السكتة الدماغية: يحدث تجلط الدم في الأوعية الدموية المغذية للدماغ، وقد يؤدي إلى انسداد تام للأوعية الدموية وحدوث سكتة دماغية.

يمكن أن تسبب السكتة الدماغية إصابة دائمة للدماغ وتأثيرات خطيرة على الصحة والوظائف الحيوية.

الجلطات الرئوية: يحدث تجلط الدم في الأوردة العميقة في الساقين أو الحوض، وقد تتكون جلطة كبيرة تنتقل عبر الدورة الدموية إلى الرئتين، وتسبب انسدادا في الأوعية الدموية بالرئتين.

تعتبر الجلطات الرئوية حالة طارئة خطيرة وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

الجلطات القلبية: عندما يتكون تجلط في الشرايين التاجية التي تغذي العضلة القلبية، فإنه يمكن أن يحدث انسداد في الشرايين ويتسبب في أزمة قلبية.

الأزمة القلبية يمكن أن تتسبب في تلف العضلة القلبية وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

الجلطات الوريدية العميقة: يمكن أن يتكون تجلط الدم في الأوردة العميقة في الساقين أو الحوض، ويعرف هذا النوع من الجلطات باسم الجلطات الوريدية العميقة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تتسبب في تضخم وألم في الساق والتهابات خطيرة.

تعتبر العوامل المختلفة مثل التاريخ العائلي للجلطات، والتدخين، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وتناول بعض الأدوية، والجراحات الكبرى، وفترات الراحة الطويلة، والحمل عوامل خطر لتجلط الدم، إذا كان لديك مخاوف بشأن تجلط الدم، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الخطر واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.