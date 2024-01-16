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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

صدى البلد

تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 44، بعدما أصبحت من أشهر نجمات شباك التذاكر، وتقدم العديد من الأعمال الناجحة في الدراما المصرية. 

 

ولدت ياسمين عبد العزيز في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».

 

 

 

مشوار ياسمين عبد العزيز 

 

 

بعدما تألقت في مسلسل “امرأة من زمن الحب"، في دور الفتاة الشابة خفيفة الظل التي تتمتع بوسامة وجمال وموهبة فنية شديدة، ونالت استحسانا وقبولا من كبار الفنانين حتي وافقت الفنانة القديرة سناء جميل على ان تقف امامها في مسلسل (الرقص علي سلالم متحركة) عام 2002 مع محمود قابيل وسلوي خطاب وميمي جمال.

 

ومثلما نجحت في الدراما والسينما، نجحت ياسمين عبد العزيز أيضا علي خشبة المسرح حيث قامت ببطولة عملين مسرحيين ناجحين وهما مسرحية (رد قرضي) عام 1999 ومسرحية (كده اوكيه) عام 2003 حيث شاركت في البطولة مع شريف منير وهاني رمزي واحمد السقا ومني زكي.
 

وفي السينما قدمت ياسمين عبد العزيز أدوار كوميدية متعددة حتى أصبحت نجمة شباك وبطلة أعمالها، وأبرز أفلامها رشة جريئة وقلب جريء وصايع بحر وفرحان ملازم آدم وحريم كريم وزكي شان والرهينة وحاحا وتفاحة وثمن دستة اشرار وعصابة الدكتور عمر، والثلاثة يشتغلونها وغيرهم.

ياسمين عبد العزيز منى زكى مسلسل إمراة من زمن الحب مسرحية كده أوكيه ميمي جمال حريم كريم

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