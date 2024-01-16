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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد جلسة تشاورية مغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن.. اليوم

صدى البلد

يعقد مجلس الأمن، جلسة تشاورية خاصة مغلقة حول اليمن، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، يتحدث فيها “هانز جراندبيرج” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأيضا مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية “جوسي ماسيو” حول تطورات الأوضاع الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال الجلسة الجنرال مايكل بيرى رئيس بعثة الدعم الأممية لاتفاق الحديدة حيث سيقدم إفادة للمجلس عن مسار اتفاق الحديدة.

وقالت مصادر في مجلس الأمن : إن المجلس سيناقش في اجتماع خاص "مغلق" بعد انتهاء الجلسة التشاورية موضوعات تتعلق بأنشطة جماعة الحوثي في البحر الأحمر والرد العسكري الأمريكي البريطاني على الهجمات الحوثية الذي بدأ في الحادي عشر من يناير الجاري.

كما يعقد المجلس، جلسة تشاورية مغلقة، غدا الأربعاء، حول عمل قوة حفظ السلام الأممية في قبرص، وذلك بحضور رئيس القوة كولين ستيوارت والذي سيكون متحدثا رئيسيا فيها.

وقرر المجلس مواصلة بحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال على ضوء التطورات الأخيرة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال وما شابها من توتر.

واعتبر بيان صادر عن المجلس أن متابعة هذا الملف ستكون عملا ممتدا على مدار الأسبوع الجاري ضمن أنشطة المجلس الروتينية ذات الأولوية.

وكان مجلس الأمن قد استهل أنشطته للأسبوع الجاري بعقد اجتماع، أمس الإثنين، لمجموعة العمل الدولية لحماية الأطفال في مناطق الصراعات؛ لاستعراض ورقة العمل المقدمة من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف " حول أوضاع الطفولة في العالم بمناطق الصراعات ومتطلبات حمايتها.

كما قدمت الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة فيرجينيا جامبا تقريرا حول زيارتها الأخيرة إلى العراق في الفترة من 7 إلى 11 يناير 2024، وكذلك قدمت إفادة خاصة بأوضاع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء التصعيد العسكري القائم حاليا.

وعقد المجلس، جلسة خاصة، مساء أمس- بتوقيت الولايات المتحدة-؛ للاستماع إلى تقرير لجنة العقوبات على السودان بموجب القرار الأممي رقم 1591 لاستعراض تقرير لجنة الخبراء المنبثقة عنها.

مجلس الأمن جلسة تشاورية اليمن اتفاق الحديدة الحوثي

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