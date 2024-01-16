بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية في الوادى الجديد ..اليوم

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس العام واللغات والإعدادى المهنى بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 حتى 24 من يناير، حيث جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خطة العمل و الإستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية.



وأكد مدير التعليم بالمحافظة على نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023_2024 وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤكدا على إن الإمتحانات ستنطلق وسط وضع خطة امنية من جانب أمن الوادى الجديد، لتأمين ومتابعة إجراءات نقل الصناديق لمقار التوزيع بأرجاء المحافظة ونقل استمارات الإجابة، مع إستمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية لسير الإمتحانات والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.



كما أعلن وكيل التعليم بالمحافظة، عن ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مؤكداً على ان غرفة ألعمليات بديوان عام المديرية وأفرعها في الادارات التعليمية الخمس لم تتلق أى شكاوى أو مشكلات وأن الامتحانات سارت سيرا حسنا منذ بدايتها وحتى نهايتها.



وأعرب مدير التعليم بالمحافظة عن إمتنانه وتقديره لمديرى الإدارات التعليمية وغرفة العمليات بالمديريةوالإدارات وجميع المشاركين بأعمال الإمتحانات للجهد المبذول والتعاون الملموس بالعمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت لإنجاحه.