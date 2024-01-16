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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين يعلن السر وراء إنهاء مسيرته التحكيمية

صدى البلد

أعلن إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، السر وراء إنهاء مسيرته التحكيمية، مع نهاية الموسم الكروي الجاري 2023-2024.


وقال إبراهيم نور الدين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" قررت إنهاء مسيراتي التحكيمية مع نهاية الموسم وأنا في أفضل حالاتي".

 

وواصل :" لم يحدث اتفاق بيني وبين لجنة الحكام على الاعتزال مقابل التواجد في صدارة القائمة الدولية، واتفقت مع أحد الأصدقاء على الاعتزال عندما أكون في أفضل الحالات الفنية".

وأكمل إبراهيم نور الدين: " لا يجرؤ أي شخص أن يجبرني على الاعتزال، واستمراري في التحكيم يعطل مسيرة حكام آخرين يستحقون الفرصة".
https://www.youtube.com/watch?v=GoDIfx044oo

إبراهيم نور الدين الحكم الدولي برنامج الماتش الموسم الكروي هاني حتحوت صدى البلد

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