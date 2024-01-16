إبراهيم نور الدين يعلن السر وراء إنهاء مسيرته التحكيمية

أعلن إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، السر وراء إنهاء مسيرته التحكيمية، مع نهاية الموسم الكروي الجاري 2023-2024.



وقال إبراهيم نور الدين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" قررت إنهاء مسيراتي التحكيمية مع نهاية الموسم وأنا في أفضل حالاتي".

وواصل :" لم يحدث اتفاق بيني وبين لجنة الحكام على الاعتزال مقابل التواجد في صدارة القائمة الدولية، واتفقت مع أحد الأصدقاء على الاعتزال عندما أكون في أفضل الحالات الفنية".

وأكمل إبراهيم نور الدين: " لا يجرؤ أي شخص أن يجبرني على الاعتزال، واستمراري في التحكيم يعطل مسيرة حكام آخرين يستحقون الفرصة".

https://www.youtube.com/watch?v=GoDIfx044oo