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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحمة حسن في أحدث ظهور لها.. شاهد

صدى البلد

حرصت الفنانة رحمة حسن على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

وتألقت رحمه حسن بإطلالة لافتة، حيث ارتدت لوك شتويه  بالون البيج ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


 

وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هانيعادل،نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام،سماأحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

 

بدأت رحمة  العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلكالفترة،وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمتخلالهدورًا صغيرًا.

 

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)،ومنأبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة". 

الفنان يوسف الشريف الفنانة رحمة حسن أيتن أمين هبة يسري هيدي كرم دلال عبد العزيز رحمة حسن سابع جار سمير وشهير وبهير سارة عبد الرحمن

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