عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحويل سيارة فولكس إلى كهربائية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والمقترح من الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات.

txt

جامعة حلوان تطلق رابط التسجيل ببرنامج التعليم الدولي

txt

جامعة حلوان الاهلية: نستقبل الطلاب خلال 6 كليات دراسية بتنسيق الترم الثاني.. وعميد كلية الهندسة يكشف تفاصيل البرامج الدراسية لراغبي الالتحاق

وكانت الكلية قد تقدمت سابقًا بمقترح لتحويل السيارة الفولكس الموجودة بالكلية للعمل بالطاقة الكهربائية، بعد تجديدها واستبدال بعض أجزائها، بحيث يعتمد نظام الإدارة على الطاقة الكهربائية.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع الجامعة لجميع الكليات على التطوير واتباع سياسة الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الملوثات، وتوظيف طاقات الطلاب وإبداعاتهم في المشاريع المفيدة.

ويشارك في تنفيذ المشروع طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجينة وقسم تكنولوجيا السيارات، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية منهم الدكتور خالد عبد الواحد والدكتور ياسر فتوح، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور حسام يوسف والدكتور محمد مصطفى من قسم تكنولوجيا الكهرباء.

جامعة حلوان سيارة فولكس ملاكي الطاقة الكهربائية كلية التكنولوجيا والتعليم تكنولوجيا السيارات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان الأهلية تعلن تفاصيل التقدم لكلياتها بتنسيق الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان الأهلية تكشف المجموع المحدد للقبول بالكليات للفصل الدراسي الثاني

حلوان الأهلية تكشف تفاصيل برامج كلية الفنون التطبيقية لراغبي التقدم إليها

10 أوراق مطلوبة من الراغبين في الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

ترشيحاتنا

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

مستمرون حتى الثأر.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

الاحتلال الإسرائيلي ينقسم على ذاته| تخبط بين الجيش والحكومة.. والأحزاب تسير في اتجاه معاكس|تفاصيل

عيد معمودية يسوع.. البابا تواضروس يصلي قداس الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ