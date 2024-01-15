حلوان الأهلية تكشف تفاصيل برامج كلية الفنون التطبيقية لراغبي التقدم إليها

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، بأنه طرحت الجامعة هذا العام الدراسي 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكشفت الدكتور ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأهلية عن البرامج الدراسية الخاصة بالكلية خلال العام الدراسي الجديد أن الكلية تمتلك برامج متميزة أهمها " برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ، و برنامج التصميم الداخلي البيئي.



وصرحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن برنامج التصميم الداخلي يتكون من 5 مستويات (مقسمة إلى 10 فصول دراسية)، وهو برنامج أكاديمي خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة باللغة الإنجليزية، بالتعاون والشراكة مع برنامج التصميم الداخلى و العمارة البيئية - جامعة رافينسبورن بلندن، على أن تكون أوجه التعاون فى مقررات التصميم المستدام والاتجاهات الحديثة.

وهو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة (سكنى – تجارى –إدارى – سياحى)، و ربطها بالبيئة الطبيعية، والاجتماعية، والثقافية، والمادية.

يدرس هذا البرنامج كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث وفق الأهداف العامة للتنمية المستدامة التي تنادى بها هيئة الأمم المتحدة لخلق مساحة داخلية تخدم وظائف الحياة المختلفة للإنسان، والتفاعل مع احتياجات الإنسان وتوظيف جميع الفنون التطبيقية في التنظيم الجمالي والوظيفي لإنشاء بيئة داخلية مناسبة، أو إعادة استخدام تصميم الفراغات القائمة، بالاعتماد على دراسات بشرية وأرجونومية و تكنولوجية متخصصة.

وبالنسبة لبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية للخريج ان يعمل كمحرك ثنائي الابعاد او محرك ثلاثي الأبعاد او فنان مؤثرات خاصة او رسام لوحة القصة أو مخرج فني او فنان تحريك حجوم او مخرج تقني وديناميكس أو مخرج تقني إضاءة ورندر من خلال دراسة فن الرسم اليدوي والرقمي والتصميم والتلوين والتحريك وبرامج الكمبيوتر المتعددة ثنائية وثلاثية الأبعاد وبرامج المونتاج والمؤثرات كذلك يتمتع الخريج بمهارات الاتصال والعرض الفعال والعمل الجماعي.

ويهدف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة إلى أن يصبح الخريج قادر على التعبير الفنى والتقنى عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لإنتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولي وتنافس بالإنتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا وإقليميا بالمجال.