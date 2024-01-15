جامعة حلوان الاهلية: نستقبل الطلاب خلال 6 كليات دراسية بتنسيق الترم الثاني.. وعميد كلية الهندسة يكشف تفاصيل البرامج الدراسية لراغبي الالتحاق

جامعة حلوان الاهلية تعلن رابط الالتحاق بها بتنسيق الفصل الدراسي الثاني

عميد هندسة حلوان الاهلية يكشف تفاصيل البرامج الدراسية بالكلية لراغبي الالتحاق

جامعة حلوان الاهلية: نستقبل الطلاب خلال ٦ كليات دراسية بتنسيق الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم اليوم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

و كشفت ادارة الجامعة ان التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

و اعلنت ادارة الجامعة انه يتم استقبال الطلاب الراغبين بالالتحاق بكلية الهندسة بالبرامج التالية :

- هندسة النظم الذكية

- العمارة والتصميم البيئى

- هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- هندسة الالكترونيات التطبيقية

- هندسة المصانع الرقمية

- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع

و صرح الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، إن من اهم البرامج المتاحة برنامج هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة و تاتي الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة ويتم منح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة في الأنظمة الذكية، ويعد هذا البرنامج فريدا من نوعه؛ فهو يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة من هندسة الحاسبات والنظم والإلكترونيات والاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والميكاترونيات والقوى الكهربية لدراسة الأنظمة الذكية بمختلف تطبيقاتها في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والتصنيع والطاقة والكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم والمدن الذكية.



وأضاف المسلاوي، أن البرنامج يعتمد على اتباع أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة طبقا لمعايير الجودة، ويعمل خريج برنامج هندسة النظم الذكية في تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المنظومات الذكية وتطبيقات الويب المرتبطة بالعديد من المجالات منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومة الشبكات الكهربية الذكية.

كما يعمل خريجي البرنامج من جامعة حلوان الأهلية في منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء ومنظومة المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية ومنظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية ومنظومة التحكم في المياه وأنظمة الري ومنظومات التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات وأنظمة الروبوتات وبرمجتها ومنظومة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن منظومة النقل الذكية وشبكات المركبات ومنظومة الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة ومنظومة الرصد البيئي

كما أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن انطلاق برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة، و تاتي رؤية البرنامج كالتالي:

- التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً في بناء المعرفة والبحوث في مجال علوم العمارة والعمران "علوم البيئة المبنية" والجمع بين الإبداع والابتكار وتكنولوجيا البناء، والاستدامة.

وتعد رساله البرنامج هي:

- إعداد خريج وكوادر فنية متخصصة ومميزة تتوافق وتواكب المعايير العالمية، وتلبي احتياجات أسواق العمل، يساهم في حفظ التراث، والإبداع في تحقيق تراث المستقبل، وإدارة المشاريع، وتقديم الخدمات المجتمعية، والبحثية التي تدعم التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة.

ويذكر أن أهداف البرنامج الاستراتيجية هي:

–إعداد طلبة متميزين قادرين على تحمل المسؤولية وإدارة المشاريع بكفاءة، (الأعمال المعمارية) وخريجين وخبراء ومختصين في المجالات التي تتعلق بمجال العمارة والعمران.

–تخريج مهندسين على مستوى عالٍ من المهنية، والقدرة على توليف المعرفة، وإبداع وابتكار الحلول المعمارية.

–رعاية للموهوبين والمتفوقين من خلال إكساب الطلبة مهارات التفكير في مستوياتها العليا التي تمكن الطالب من تحويلها إلى تصاميم وحلول تتناسب مع متطلبات السوق المحلية والعربية والعالمية.

–تكوين شراكات مع الكليات المناظرة محلياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

–تبني مفهوم الاستدامة، وتكنولوجيا البناء المتوافقة.

–تنمية حرية الإبداع، وربطها بتقنيات التنفيذ المتوافقة بيئيا.