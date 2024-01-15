جامعة حلوان الأهلية تعلن تفاصيل التقدم لكلياتها بتنسيق الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2024 على بدء التقديم بكليات الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني.

وكشفت الجامعة ان التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

وجاء إنشاء جامعة حلوان الأهلية في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام الطلاب، حيث بدأت الدراسة بها في الأول من أكتوبر 2022.

و قد نظمت وحدة إدارة المشروعات بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية وطرق التقدم لها وذلك لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بكليات خارج الحرم الجامعي، وتشرفت كلية الفنون التطبيقية باستضافة الندوة، التى عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الجامعة والتخطيط لزيادة مواردها وبناء على توجيهات مجلس الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التنموية التي تستهدف حل مشكلات فعلية بالمجتمع. كما دعا للاستفادة من فرصة تلاقي أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من كليات مختلفة للبدء في طرح أفكار مشروعات بحثية تنموية بينية.