عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 أوراق مطلوبة من الراغبين في الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

و كشفت ادارة الجامعة  بأنه طرحت الجامعة  هذا العام الدراسي 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

و تابعت ادارة الجامعة ان  الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات جامعة حلوان  الأهلية الآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3-  عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).
5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
7 – عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
8- اصل ايصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +
صورة.
‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة .

Jobs Education البرامج الدراسية المتاحة العلوم الإنسانية جامعة حلوان الاهلية دكتور السيد قنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

ترشيحاتنا

السبب طفل| تفاصيل مثيرة في إعدام شقيقين بالبدرشين

بعد مكالمة عن حريق ضخم.. 13 سيارة إطفاء تهرع إلى البيت الأبيض

وزير الرياضة: محمد صلاح أصبح مثيلًا لمارادونا ورونالدو وميسي في صناعة التاريخ.. فيديو

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

العودة إلى البنتاجون.. أول تعليق لوزير الدفاع الأمريكي بعد خروجه من المستشفى

أمم إفريقيا.. غينيا تفجر مفاجأة وتفرض التعادل على الكاميرون 1-1


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات وصور جديدة عن عائشة تامبا زوجة ساديو ماني |شاهد

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ