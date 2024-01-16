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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: موقف إقليمي جديد بالعاشر من رمضان بمساحة 74320 مترا

عاصم الجزار
عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مستجدات الأعمال الجارية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والموقف الإقليمي الجديد بمدينة العاشر من رمضان، موجهاً بالاهتمام بالمشروعات الجارية بالمدينة، وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن من طرق ومواصلات وحدائق ومتنزهات وإسكان.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ استكمال وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحى النرجس وتوسعاته بعدد 298 عمارة نموذج 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، بجانب الأعمال الجارية بمواقع سكن لكل المصريين " النموذج الأخضر" المرحلة الخامسة بإجمالي حوالي 4372 وحدة سكنية بحي الزقازيق الجديدة.

وأضاف الجزار، أن مشروع الموقف الإقليمي الجديد يشتمل على خطوط سير خارجية لجميع أنحاء الجمهورية وخطوط داخلية على مستوى المدينة، حيث وصلت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، وذلك لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها، كما يجري تنفيذ أعمال امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد " محطة الأتوبيس الإقليمية " بمركز المدينة.

وأوضح المهندس علاء محمد منيع، أن المساحة الإجمالية للموقف الإقليمي الجديد  تبلغ ٧٤٣٢٠ مترا مربعا، ويتكون المشروع من الموقع العام بعدد 110 مظلات حديدية بمساحة ٤٧٤٥ م٢، و ١٢٨ مظلة خرسانية بمساحة ١٦٦٠ م٢، و ١١ غرفة أمن واستراحة بمساحة ٣٣٢ م٢، ويتكون من ٧ منافذ بيع جرائد بمساحة ٩١ مترا مربعا، والمبنى الإدارى بمساحة ٤٨٠ مترا مربعا، ومبنى الكافيتريا ١ بمساحة  ١٠٠ متر مربع، ومبنى المسجد بمساحة  ٤٨٨ مترا مربعا، ومبنى المركز التجارى بمساحة  ٥٤٨ مترا مربعا ويضم محال تجارية، ومبنى صالة الوصول بمساحة ٨٤٦ مترا مربعا، ومبنى الخدمات بمساحة ٣٨٠ مترا مربعا،  ومن المقرر الافتتاح فى العيد القومى لمدينة العاشر من رمضان.

وأشار " منيع " إلى أنه جارٍ استكمال وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحى النرجس وتوسعاته بعدد 298 عمارة نموذج 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه بالنسبة للأعمال الجارية بموقع سكن لكل المصريين "النموذج الأخضر" المرحلة الخامسة بإجمالي  4372 وحدة سكنية بحي الزقازيق الجديدة، فتشمل تنفيذ عمارات نموذج 90م2 وعمارات نموذج (75م2) بحي الزقازيق الجديدة، وعمارات نموذج 3 وحدات بالدور وعمارات نموذج 4 وحدات بالدور.

وأشار منيع إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير حديقة الكفراوي من أعمال المسطحات الخضراء والصيانة للكافتيريا ودورات المياه والنافورة الداخلية بالحديقة، واستكمال أعمال تطوير مسجد الحديقة بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة العاشر من رمضان.

الأسكان عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاشر من رمضان سكن لكل المصريين

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