غرفة المنشآت بالإسكندرية: سيوة تحتاج بنية تحتية فندقية مؤهلة لاستقبال السياحة الصحية

أشاد الخبير السياحي محمد حسن رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة بما تقوم به الدولة حاليا من إعادة تأهيل الطريق الرابط بين واحة سيوة ومرسى مطروح فضلا عن اقامة طريق جديد على أعلى النظم الهندسية لتحمل الضغط من السيارات والمركبات الكبيرة والثقيلة.

وأشار الى ان سيوة تحتاج الى تشغيل خط طيران منتظم داخلي الى الواحة عبر مطار سيوة الذي يستقبل الطيران العارض والشارتر حاليا من اجل التغلب على بعد وطول المسافة عن القاهرة وغيرها من المدن بالجمهورية مما يؤدي الى عزوف السياحة المحلية والدولية عن التوجه للواحة الخلابة.

ودعا رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية خلال لقاءه ببرنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار الى تنفيذ مبادرة سياحية تقوم على تشغيل خط طيران منتظم داخلي يربط ٣ مدن مصرية منهم سيوة كمثال خط طيران ينطلق من القاهرة ثم سيوة وينتهي في الاقصر والعكس لزيادة الكثافة على هذا الخط وبالتالي استمراره لتنشيط السياحة في سيوة خاصة وانها تعد مقصد سياحي متميز وجاهز طوال العام لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية.

كما عبر محمد حسن عن حلمه برؤية بعثة اثرية مصرية تستكمل البحث في الحفريات التاريخية بمنطقة المراقي بسيوة لاستكمال ما بدأته باحثة يونانية عام ١٩٩٥ لاكتشاف مقبرة الاسكندر الاكبر حيث تم اكتشاف أحد المعابد، وقالت البعثة التاريخية إنه قد تكون تلك دلائل لمقبرة الإسكندر بالمنطقة.

وأضاف أنه في حال اكتشاف المقبرة سيكون فتحًا عظيمًا في سيوة لأن الإسكندر كان أول من زارها، وخرج بالفعل بموكبه من الإسكندرية في طريقه للواحة، وعند وصوله، تم تتويجه بمعرفة كهنة آمون في القاعة التي أعدت لذلك ومازالت آثارها قائمة، وخلع عليه لقب "ابن آمون"، ولبس تاج آمون.

واشار رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية الى ان الواحة تحتاج الى بنية تحتية فندقية مؤهلة لاستقبال زوارها من راغبي السياحة الصحية خاصة وان سيوة بها ٧ فنادق مقامة من وزارة السياحة بطاقة استيعابية ٣٠٩ غرفة فقط رغم ان فاتورة السياحة الصحية والعلاجية بدول الشرق الأوسط تتخطى ٢٨ مليار دولار ونصيب مصر قليل جدا.

واضاف رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية ان سيوة مكان متفرد بالمقومات السياحية خاصة مع محافظة اهلها وهم ١٢ قبيلة على ثقافتهم الامزيغية التي يعتزون بها.

وأشار الى ان الدولة مهتمة بالواحة خاصة مع تكثيف الزيارات من المسؤولين لها وكان اخرهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والذي اطلع على إمكانيات المقصد السياحي موجها بتحقيق افضل استغلال للمقومات السياحية بسيوة مع الحفاظ على الطابع البيئي في كل الانشاءات التي يتم اضافتها للواحة لتنميتها وتطويرها خاصة وان الواحة تحتاج الى زيادة الاستثمار فيها لزيادة الطاقة الاستيعابية من الفنادق وبالتالي امكانية استيعابها لعدد اكبر من السياح الاجانب او الزائرين المصريين الذين يمثلون ركن هام من الدخل السياحى لاهالي الواحة

وشدد رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية على ان سيوة تشتهر بأنماط سياحية متنوعة يستمتع بها السياح ومن اهمها السياحة الخضراء بمعناها الشامل خاصة مع اهتمام الدولة بذلك، مشيرا الى ان السياحة البيئية في سيوة تتمثل في استمتاع الزائر بالمناظر الطبيعية والواحات المندثرة على مساحة ٦٠٠٠ كيلو متر مربع وهي اية في الجمال وتقع الى شرق واحة سيوة التي تعتبر محمية طبيعية على مساحة ٧٨٠٠ كيلو متر بالاضافة الى واحة "الجارة" وهي اكثر مكان عزلة بالعالم ومفتوح اليها الزيارات من خلال عمل تصاريح مما يشير الى ان فتح الزيارات لهذه الأماكن له مردود اقتصادي كبير حيث يؤدي الى زيادة عدد الليالي السياحية لزوار الواحة بممارسة تجارب سياحية غنية ولا مثيل لها.

واضاف رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية ان التجارب السياحية التي يعيشها السائح بواحة سيوة اصبحت عنصر جذب للسياحة الخارجية خاصة في فصل الصيف عكس الشائع ان سيوة مشتى فقط بدليل ان العام الماضي شهد طلب سياحي متزايد جدا في المنتجعات بالساحل الشمالي وبالتالي كان لذلك صدى سياحي على الواحة لانها الظهير للساحل بمحافظة مطروح .

واشار رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية الى ان سيوة اصبحت مشهورة ومعروفة عالميا بالسياحة الصحية والاستشفائية والاستجمام والاستمتاع بالطبيعة والزراعات اورجانيك حيث لا يوجد تلوث بها مما يجذب السائح الأوروبى لها، مشيرا الى ان العالم اصبح مهتم بعلم التداوي بالملح مما دفع السياح الى التوجه لسيوة وزيارة "بحيرات الملح" الذي وصفها بالكنز الفريد الذي وهبه الله للواحة حيث تمثل حمامات الملح والكهف من اعلى عناصر جذب السياح للتداوي من امراض جهاز التنفس، مشير الى ان عددا من الامراء بالسعودية يحرصون على زيارة سيوة في الفترة الاخيرة.

وطالب الخبير السياحى محمد حسن رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة باعادة فتح رحلات السفاري من واحة سيوة الى الواحات البحرية مشيرا إلى ان هذه الرحلات الصحراوية الساحرة تعد شريان سياحي مهم جدا لزيادة العوائد من الزيارات السياحية الى الواحة.

ونبه محمد حسن إلى ان البرامج السياحية للشركات بالمنطقة معطلة حاليا وكانت تشمل التحرك من واحة سيوة للبحرية ثم الوادي الجديد وبالتالي الوصول إلى الاقصر مما يؤدي الى زيادة عدد الليالي السياحية الى اسبوع لأي سائح يزور سيوة من خلال تنفيذ برنامج سفاري دون الحاجة الى اقامة منشآت فندقية بهذه المناطق التي يسير فيها.