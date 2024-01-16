رئيس صحة الشيوخ يطالب بحملات توعية لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن الأمراض النفسية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تبني وزارة الصحة إطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم الصحة النفسية والجسدية تستهدف مساعدة الشباب على تخطي مشاكلهم وإيجاد حلول جادة لمشاكلهم.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الكشف عن الأمراض النفسية ليس عيبًا كما يعتقد البعض ولكن طريقة لمساعدة الإنسان على كيفية حل مشاكله بطرق صحيحة تمكنه من تحقيق التقدم في حياته العملية والعلمية والأسرية ، مشيرا إلى أن الأمراض النفسية تؤدي إلى ظواهر سلبية بالمجتمع ؛ الأمر الذى يؤكد ضرورة الاهتمام برعاية الصحة النفسية.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن مبادرة الصحة النفسية ستسهم في اكتشاف المواهب المختلفة لدى الشباب والأطفال وذلك من خلال توجيههم إلى التخلص من الطاقة السلبية والضغط النفسي بداخله في تنمية مهاراتهم المختلفة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الكثيرين من الشعب المصري لديهم مواهب وقدرات هائلة لكنهم لا يعرفون طريقة استخدامها بطرق صحيحة، والمبادرة النفسية ستركز على تنمية هذه المهارات المختلفة في مختلف المجالات وتبنيها حتى يحقق صاحبها هدفه منها.

وطالب النائب الدكتور علي مهران، بضرورة عمل حملات توعية إعلاميًا لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة والمغلوطة عند كافة المواطنين بأن المرض النفسي سيء ويتجنبه المواطنين، وتضمن الحملة تشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية إحداهما للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان .

يشار إلى أن عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة خطة ومراحل عمل مبادرة صحية جديدة، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحقيق التكامل الصحي على الصعيدين الجسدي والنفسي .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي، يستعرض محاور عمل المبادرة الجديدة والتي تأتي الصحة النفسية ضمن ركائزها الأساسية .