عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجربة صعبة .. معلومات صادمة عن مرض خالد الصاوي

خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشف النجم خالد الصاوي ، فى الساعات القليلة الماضية عن الدروس التي استفادها من تجربة مرضه بفيروس سي، ورحلة علاجه بين مصر والخارج.

وقال خالد الصاوي ، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: "أنا كنت مريض بفيروس سي، وبعد ما دفعت دم قلبي في تكاليف العلاج بالخارج في الآخر تعالجت في بلدي، وأشكر وزارة الصحة المصرية وأطباء بلدي، والمشروع العظيم الذي قامت به الحكومة المصرية لعلاج مرضى فيروس سي، والتجربة أثبتت إن الأمراض المتوطنة يجب علاجها في بلدها".

وفى هذا الصدد ووفقا لموقع Verywellhealth نعرض لكم معلومات عن مرض الفنان خالد الصاوي.

 

ما هو التهاب الكبد الوبائي سي؟

هو التهاب الكبد الذي يسببه التهاب الكبد الفيروسي. تتعافى جميع حالات التهاب الكبد A تقريبًا ومعظم حالات التهاب الكبد B تمامًا بعد الإصابة الحادة ، ومن خلال التسبب في تكوين مواد وقائية تسمى الأجسام المضادة في الجسم ، يتم منع الإصابة مرة أخرى بنفس الفيروس.

txt

مذيعة تعلن إصابتها بسرطان الثدي على الهواء وتقدم نصائح مهمة للسيدات

txt

للنساء| بعد إصابة مذيعة CNN بسرطان خطير.. احذر هذه الأعراض وأذهب للطبيب فوراً

txt

رسالة مؤثرة من مذيعة CNN تعلن إصابتها بمرض خطير ..اعرف القصة كاملة


أعراض وعلامات إلتهاب الكبد الوبائي سي:

لا تظهر أعراض المرض على معظم الأشخاص المصابين بالعدوى في الأسابيع الأولى بعد إصابتهم بالعدوى. وقد يستغرق ظهور الأعراض ما بين أسبوعين وستة أشهر.

وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل ما يلي:

الحمى
الشعور بتعب شديد
فقدان الشهية
الغثيان والقيء
آلام البطن
البول الداكن
البراز الشاحب اللون
آلام المفاصل
اصفرار الجلد أو العينين

اسباب إلتهاب الكبد الوبائيC:

ينتقل التهاب الكبد الوبائي سي من التعرض للعدوى من الدم المصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية ، يجب أن يكون هناك اتصال بالدم حتى ينتشر الفيروس.

 

علاج عدوى التهاب الكبد الوبائي الحادC:


لا يوجد بروتوكول محدد لعلاج التهاب الكبد الوبائي الحاد، قد يختار الطبيب تأجيل العلاج لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا لمعرفة ما إذا كان الجسم يستطيع القضاء على الفيروس من نفسه بشكل طبيعي، بعد ذلك، من المرجح استخدام الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر (DAAs).


علاجات التهاب الكبد الوبائي سي في المنزل:

لا توجد علاجات لا تستلزم وصفة طبية لالتهاب الكبد الوبائي C وأمراض الكبد المتعلقة به، ولكن أساليب نمط الحياة التالية يمكن أن تدعم صحة الكبد:

تجنب شرب الكحوليات

تجنب الأدوية مثل الاسيتامينوفين (تايلينول) وبعض أدوية الكوليسترول

تجنب الأطعمة المقلية والمعلبة

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد

تجنب الطهي في القدور والمقالي الحديدية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تناول نظام غذائي متوازن

شرب كمية كافية من المياه

كيف تمنع خطر الإصابة بالتهاب

خالد الصاوي معلومات عن مرضه فيروس سي اعراض فيروس سي أسباب فيروس سي علاجه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره بالمدارس.. أعراض مرض الجدري| تعرف عليها

صور رومانسية جمعت أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

في 10 خطوات.. أنشطة سحرية تشغل ابنك عن الموبايل هتخليه ينساه نهائيا

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل تارت الكنافة بالجبنة

الحب الحقيقي.. منة فضالي بإطلالة عفوية داخل منزلها رفقة كلبها

هل يحدث الاكتئاب للأطفال مثل الكبار؟.. أخصائي يجيب

وجبة غذائية سريعة.. طريقة عمل الباستا بالدجاج والكريمة

زي الملائكة.. مي عمر تتألق بفستان أبيض في ظهور لافت

ترشيحاتنا

قبل انطلاقها غداً | جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

مستمرون حتى الثأر.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

الاحتلال الإسرائيلي ينقسم على ذاته| تخبط بين الجيش والحكومة.. والأحزاب تسير في اتجاه معاكس|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ