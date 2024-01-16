تجربة صعبة .. معلومات صادمة عن مرض خالد الصاوي

كشف النجم خالد الصاوي ، فى الساعات القليلة الماضية عن الدروس التي استفادها من تجربة مرضه بفيروس سي، ورحلة علاجه بين مصر والخارج.

وقال خالد الصاوي ، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON: "أنا كنت مريض بفيروس سي، وبعد ما دفعت دم قلبي في تكاليف العلاج بالخارج في الآخر تعالجت في بلدي، وأشكر وزارة الصحة المصرية وأطباء بلدي، والمشروع العظيم الذي قامت به الحكومة المصرية لعلاج مرضى فيروس سي، والتجربة أثبتت إن الأمراض المتوطنة يجب علاجها في بلدها".

وفى هذا الصدد ووفقا لموقع Verywellhealth نعرض لكم معلومات عن مرض الفنان خالد الصاوي.

ما هو التهاب الكبد الوبائي سي؟

هو التهاب الكبد الذي يسببه التهاب الكبد الفيروسي. تتعافى جميع حالات التهاب الكبد A تقريبًا ومعظم حالات التهاب الكبد B تمامًا بعد الإصابة الحادة ، ومن خلال التسبب في تكوين مواد وقائية تسمى الأجسام المضادة في الجسم ، يتم منع الإصابة مرة أخرى بنفس الفيروس.



أعراض وعلامات إلتهاب الكبد الوبائي سي:

لا تظهر أعراض المرض على معظم الأشخاص المصابين بالعدوى في الأسابيع الأولى بعد إصابتهم بالعدوى. وقد يستغرق ظهور الأعراض ما بين أسبوعين وستة أشهر.

وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل ما يلي:

الحمى

الشعور بتعب شديد

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

آلام البطن

البول الداكن

البراز الشاحب اللون

آلام المفاصل

اصفرار الجلد أو العينين

اسباب إلتهاب الكبد الوبائيC:

ينتقل التهاب الكبد الوبائي سي من التعرض للعدوى من الدم المصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية ، يجب أن يكون هناك اتصال بالدم حتى ينتشر الفيروس.

علاج عدوى التهاب الكبد الوبائي الحادC:



لا يوجد بروتوكول محدد لعلاج التهاب الكبد الوبائي الحاد، قد يختار الطبيب تأجيل العلاج لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا لمعرفة ما إذا كان الجسم يستطيع القضاء على الفيروس من نفسه بشكل طبيعي، بعد ذلك، من المرجح استخدام الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر (DAAs).



علاجات التهاب الكبد الوبائي سي في المنزل:

لا توجد علاجات لا تستلزم وصفة طبية لالتهاب الكبد الوبائي C وأمراض الكبد المتعلقة به، ولكن أساليب نمط الحياة التالية يمكن أن تدعم صحة الكبد:

تجنب شرب الكحوليات

تجنب الأدوية مثل الاسيتامينوفين (تايلينول) وبعض أدوية الكوليسترول

تجنب الأطعمة المقلية والمعلبة

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد

تجنب الطهي في القدور والمقالي الحديدية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تناول نظام غذائي متوازن

شرب كمية كافية من المياه

كيف تمنع خطر الإصابة بالتهاب