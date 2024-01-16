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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية قطر: الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

ارشيفي
ارشيفي

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان العالم يزداد صعوبة والوضع في فلسطين حساس وتوقعنا منذ البداية تصاعد الأمور.

وقال المسئول القطري علي أن  التصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر لأنها لا يؤثر على المنطقة فحسب بل على التجارة الدولية

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري علي الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

وأشار رئيس وزراء قطر  إلى أن الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية لن تحتوي هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية.

وأتم تصريحاته قائلا : قطر تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى فالوضع الإقليمي الحالي وصفة للتصعيد في كل مكان. 
 

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