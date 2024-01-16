البرلمان يناقش طلب وزير العدل بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

يناقش البرلمان طلب وزير العدل بتعديل جديد على بعض مواد قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

و تقدمت الحكومة ممثلة في وزارة العدل بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، و يأتي ذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى أعدته وزارة العدل.

و كان وزير العدل المستشار عمر مروان قد تقدم بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس ، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون .

ومن جانبه طالب المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير العدل بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات اعادة المداولة على مشروع القانون و من المقرر مناقشته في جلسة اليوم الثلاثاء .