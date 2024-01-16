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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يواجه وزير التموين بـ98 أداة رقابية عن الأسعار ونقص السلع

مجلس النواب
مجلس النواب

  بدأ مجلس النواب في استعراض اكثر من 100 اداء رقابية في مواجهة بين النواب من جهة و وزير التموين والتجارة الداخلية من جهة اخري  منهم 94 طلب احاطة و7 اسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

 

 كما تشتمل أسئلة العنوان على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، و تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم، والرقابة على جودة رغيف الخبز . 

 

كما أنه من المقرر توجيه طلبي إحاطة بشأن  تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين ،من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور .      

                                                    

 ومن جهة اخري وضع جبالي قواعد وشروط ادارة الجلسة العامة والمخصصة للرقابة ومواجهة وزير التموين.         

 

 وقال جبالي انه علي جميع الاعضاء داخل القاعة الالتزام بالهدوء والقواعد والاعراف الخاصة بالجلسة العامة وكذلك عدم الخروج نهائيا عن الاداة الرقابية المقدمة من اي منهم والدخول في الاداة مباشرة دون التطرق لاي مواضيع اخري خارج نطاق الجلسة او خارج جدول الاعمال كما انه لن يتم الالتفات لاي نائب يتم النداء علية ويكون خارج القاعة وبالتالي سيسقط دوره في عرض أداته الرقابية. وان لكل نائب دقيقتين فقط ولكل رئيس لجنة او ممثل للهيئة البرلمانية 3 دقائق وسيتم قطع مكبر الصوت تلقائيا باتنهاء الزمن المخصص لكل نائب.

النواب وزير التموين المخزون الاستراتيجي ارتفاع الأسعار قطاع الاعمال العام

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