صحة غزة: 350 ألف مصاب في القطاع دون دواء

ذكرت وزارة الصحة بغزة أنه أصبح في غزة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية بشكل عاجل لانقاذ المرضى.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام. وقالت الوزارة أن العدد قد يرتفع إذا ما تم احصاء آخر للمفقودين.

وأوضحت أن هناك أعدادا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المباني المدمَّرة، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم.

