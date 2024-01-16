المنيا.. سرقة حمولة سيارة سماد بالإكراه والأمن يضبط المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من (مندوبى بإحدى الشركات - كائنة بمحافظة الوادى الجديد) أنه حال قيامهما بتسليم (50 جركن "سماد" يزن حوالى طن) من منتجات الشركة ، لأحد الأشخاص تواصل مع الشركة عبر مواقع التواصل الإجتماعى وطلب الحمولة المشار إليها وتقابلا معه على الطريق الصحراوى وإصطحبهما لإحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز ، وعقب ذلك قام الآخير بالإشتراك مع آخر بالتعدى على المندوبى بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات ، وإشهار سلاحين ناريين والإستيلاء على السيارة المشار إليها بحمولتها.

وبالفحص والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن المنيا أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بمحافظة المنيا) وبحوزتهما (2 بندقية آلية " المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" - 4خزينة آلية وعدد من الطلقات – 50 جركن من منتجات الشركة).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،كما أضافا بعدم قيامهما بالإستيلاء على السيارة الخاصة بالمبلغان، حيث كان يقودها شخص ثالث مرافق للمبلغان.

وبمواجهة المجنى عليهما قررا بإختلاقهما واقعة الإستيلاء على السيارة لعدم قيام الشركة بخصم قيمة المسروقات من راتبهما ، وأضافا أن السيارة محل الواقعة كان يقودها (سائق "بذات الشركة") تم ضبطه وبإرشاده تم إعادة السيارة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.