نواب لـ وزير التموين: هناك أزمة ضمير تضرب الوزارة وأدوات الرقابة غائبة

أكد النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب أن وزارة التموين بحاجة الى تموين ، مطالبا بضروة تشديد الرقابة على الأسواق .

وقال أبو الحمد خلال طلب الإحاطة الموجه لوزير التموين الدكتور على مصيلحي ، كيلو السكر وصل فى الأقصر إلى 60 جنيها بلد السكر فى حاجة إلى السكر .

ومن جانبه قال النائب كمال ابو جليل هناك أزمات تواجه المواطنينن وهناك أزمة غاز مشيرا إلى أن هناك تلاعب فى المستودعات مطالبا بتشديد الرقابة على أنابيب البوتاجاز .

وطالب بترخيص المخابز بالمحافظات .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمواجهة وزير التموين الدكتور على مصيلحى بـ89 أداة رقابية تشكل طلبات إحاطة وأسئلة.

وقال النائب عربي فؤاد إن وزارة التموين بدون أداوات وهناك غياب تام لمفتش التموين فى الشارع، مطالبًا بضورة إيجاد حلول لأزمات السكر والزيت منتقدا توزيع وزاة التموين السكر على التجار وكان يبج توزيعه على بطاقات التموين للمواطن البيسط ." قائلا أداوات وزارة التموين غير كاملة نهائيا .

ومن جانبه قال النائب رمضان ابو حسان فى طلب الإحاطة أن وزارة التموين كلها أزمات سكر وأرز وأنابيب بوتجاز مشددا على ضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق.

وقال النائب عيد حماد إن هناك أزمة ضمير وليست ازمة مواد عذائية فى الشارع المصري ، السكر المدعم أبو 27 لم يصل للمواطن