قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

إلتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى قائد القوات البحرية

لدولة جنوب أفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية

تناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين القوات البحرية لكلا الجانبين ، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

القوات البحرية

كما شملت الزيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

يأتي ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.