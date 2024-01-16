بييجي على قناة إيه.. هشام إسماعيل يسخر من تصريحات والد نجم الأهلي

سخر الفنان هشام إسماعيل من تصريحات والد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وكتب إسماعيل عبر حسابه علي فيسبوك "هو برنامج أستاذ عاشور أبو إمام اللى بيحلل فيه البطولة بييجى على قناة ايه الساعة كام؟"

يذكر أن والد إمام عاشور خرج بتصريحات عقب تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق وقال "تشكيل المنتخب مش كويس، فين فتوح! فين إمام! فين كهربا! إحنا مش مدربين لكن إحنا بنتكلم كجمهور لمصر".

وأضاف: "كان نفسنا نكسب أول ماتش، أنا زعلان إن إمام، لم يبدأ المباراة، لأنه لاعب مميز في خط الوسط وقدم أداء جيدًا في الدقائق التي لعبها بعد نزوله".