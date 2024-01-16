وزير الخارجية الأمريكي يحذر من هجمات الحوثيين على السفن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين على السفن تؤثر على ارتفاع أسعار الغذاء.

وأوضح بلينكن، في تصريحات له: “في هذه اللحظة 700 مليون شخص في العالم لا يضمنون الحصول على طعامهم غدا”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن “الضربات الروسية في أوكرانيا خلقت اضطرابات في إمدادات الغذاء عالميًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن محمد عبد السلام، إن ما تعلنه عدد من شركات الشحن البحري بتعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة ضغوط وتهويلات الولايات المتحدة الأمريكية وموقف غير دقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن، أن هذا يتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة، وهناك مئات السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي.

وتابع عبد السلام: "إننا نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بـ الاحتلال الإسرائيلي المجرم أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية".