عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من هجمات الحوثيين على السفن

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين على السفن تؤثر على ارتفاع أسعار الغذاء.

وأوضح بلينكن، في تصريحات له: “في هذه اللحظة 700 مليون شخص في العالم لا يضمنون الحصول على طعامهم غدا”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن “الضربات الروسية في أوكرانيا خلقت اضطرابات في إمدادات الغذاء عالميًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن محمد عبد السلام، إن ما تعلنه عدد من شركات الشحن البحري بتعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة ضغوط وتهويلات الولايات المتحدة الأمريكية وموقف غير دقيق.

 وأضاف المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن، أن هذا يتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة، وهناك مئات السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي.

 وتابع عبد السلام: "إننا نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بـ الاحتلال الإسرائيلي المجرم أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية".

وزير الخارجية الامريكي الحوثيين أسعار الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم مكاتب كبار قادة حماس في خان يونس

من المسافة الصفر.. كتائب القسام توجه ضربات قوية لـ جيش الاحتلال

تسببت في معاناة الآلاف.. إسرائيل تتلقى ضربة قوية نتيحة للحرب

قطاع غزة يعاني أطول فترة انقطاع لـ الإنترنت

دولة أوروبية تكشف ما يحتاجه حلف الناتو للاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

مشهد صادم.. تحطم طائرة على طريق سريع في تشيلي |فيديو

بيان عاجل من هولندا بشأن حرق القرآن الكريم

مليشيات الحوثي تتهم واشنطن بالضغط على شركات الشحن لوقف رحلاتها عبر البحر الأحمر

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ