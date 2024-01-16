عضو بالشيوخ: الدول الأوروبية تعلم دور مصر الكبير في منع الهجرة غير الشرعية

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، أنّه قبل حرب غزة كان العالم يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، وكانت هناك ضغوطات اقتصادية على الدول، موضحةً: "نرى أن هناك عدم عدالة اقتصادية من المنظمات المعنية في التعامل مع ملف اللاجئين".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، مقدم برنامج "أهل مصر"، على قناة أزهري: "في منتدى شباب العالم 2019 نوه إلى وجوب أن يتحمل العالم مسؤوليته تجاه الدول التي تستضيف المهاجرين، كما أن مصر أعلنت وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016".

وأكمل النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، أنه قبل عام 2016 كان بعض المهاجرين غير الشرعيين يتوافدون إلى مصر من أجل العبور إلى الدول الأوروبية، وأوروبا تعلم أن مصر لها دور كبير في منع الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإن عليها تحمل المسؤوليات الناجمة عن زيادة الضغوطات الاقتصادية على مصر بسبب استضافة اللاجئين والضيوف".

