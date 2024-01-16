مصرع شخصين تحت عجلات القطار بأسوان

لقى شخصان مصرعهما، اليوم، الثلاثاء، تحت عجلات قطار فى مزلقان بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة المعنية، تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث بمزلقان القفطية بمركز دراو، بعد أن صدم قطار مار على شريط السكة الحديد بالمنطقة أحد المواطنين، 35 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة دراو، تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السياق، لقى طفل 3 سنوات، مصرعه تحت عجلات القطار بمنطقة مزلقان أبو الريش قبلى، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.