عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء سداد الدين مجرب.. داوم عليه في كل وقت

صدى البلد

 من أحب الأعمال التي يحبها الله ورسوله  ألا وهو سداد الدين، فمهما كانت صعوبة السداد ، إلا أن إعطاء كل شخص حقه واجب وفعل يستحسنه الله ورسوله ، وقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة سداد الدين اهتماما كبيرا ، وفي هذا الصدد قال الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف ، انه في حديث أخرجه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ، جاءه رجل متعثر في سداد دين ، فقال له علي ألا أعلمك كلمات قالها لي رسول الله لسداد الدين ، قال بلى ، قل : “ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ” ، فاحرص عليه في كل السجود في الصلاة وبعد الصلاة مباشرة ، وبين الأذان والإقامة وفي وفي قيام الليل ، فإن الله يحب العبد إذا ألح في الدعاء. 

 

آيات لطرد العين والحسد فورا.. رددها يوميا في الصباح تحفظك حتى المساء

وقعت في الزنا عدة مرات فكيف أتوب وأريد الإقلاع.. الإفتاء تنصح

حكم المماطلة في سداد الدين 

المماطلة في سداد الدين من الأمور المحرمة شرعاً، حيث جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

كما يعتبر الامتناع عن سداد الدين ، ورطة للممتنع عن سداده فهو يغرسه في ذنب وإثم عظيم، وعليه أن يسارع لسداد هذا الدين والاستغفار عن الذنب الذي فعله، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الامتناع عن سداد الدين أو المماطلة في سداد الدين، هو أمر محرم شرعا، لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».

وفي بيانها حكم المماطلة في سداد الدين، قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على سائل يقول : ما حكم المماطلة في سداد الديون؟، إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.

وأضاف أن أكل أموال الناس بالباطل سيكون صاحبه في ورطة مع الله وذنبه أن يتوب ويستغفر حتى يرد الحق لأصحابه.

كما أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق أن سداد الدين مقدم على مساعدة الأبناء او الأشقاء في تجهيزات الزواج .

وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية ردا على سؤال شخص يقول : " توفى والدي وورثت عنه ديونا مادية كبيرة وتجارة خاسرة وشركاؤه يطلبون أموالهم بالأرباح رغم الخسارة ويعلمون ذلك بالإضافة الى قرب زواج أختي فهل أسدد الديون أم أجهز شقيقتي؟ ، قائلا: سداد الدين مقدم على زواج شقيقتك ، وسداد أموال شركاء والدك في التجارة بدون أرباح أي تعطيهم رأس المال فقط وليس لهم أرباح.

الشيخ رمضان عبد الرازق دعاء سداد الدين دعاء جلب الرزق دعاء سداد الدين مجرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ساعات ويبدأ التقديم.. 11 ألف وظيفة جديدة بالتربية والتعليم

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

ترشيحاتنا

شاومينج لطلاب الشهادة الإعدادية: صور امتحانك وابعته واستلم الحل

شبورة صباحا وصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

متى يتم بطلان الامتحان لطالب الجامعة..القانون يجيب

واشنطن أساس الاضطراب.. إيران تكشف حقيقة تحرك الحوثيون وفق أوامر طهران

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

جيش الاحتلال يعلن مصرع مسؤول مكافحة التجسس في حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي.. علامات تكشف تعرضهما لحسد شديد

مفاجآت كارثية للفرق العربية في أمم أفريقيا| تعثر مصر والجزائر وخسارة صادمة لتونس وموريتانيا.. والأمل في المغرب

نشرة المرأة والصحة| معلومات عن ليلى عبد اللطيف بعد تنبؤاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة

مسابقة أبشع حديقة في العالم .. ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟

فيديو

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ