تشاكا يفوز بجائزة أفضل لاعب سويسري للمرة الثالثة في تاريخه

حصد جرانيت شاكا، لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني، على جائزة أفضل لاعب سويسري في العام، للمرة الثالثة في مسيرته.

وفي العام الماضي، أصبح شاكا اللاعب الأكثر ظهورا بقميص المنتخب السويسري، وخاض اللاعب الدولي 121 مباراة دولية مع المنتخب السويسري.

وسبق لشاكا أن فاز بالجائزة في عامي 2017 و2022.

وبدأ شاكا مسيرته في صفوف بازل عام 2010، وانتقل منه عام 2012 إلى صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ومنه إلى أرسنال الإنجليزي في عام 2016، قبل أن يعود إلى الدوري الألماني مجددا بانضمامه إلى صفوف باير ليفركوزن مطلع الموسم الجاري.